Выбросы CO₂ от ископаемого топлива достигли рекордного уровня для этого года

Общий объём выбросов CO₂, включая, например, вырубку лесов, немного снизился по сравнению с прошлым годом и составил около 42 миллиардов тонн. После окончания явления Эль-Ниньо природные экосистемы вновь начали активнее поглощать углекислый газ.

Учёные предупреждают, что оставшийся «углеродный бюджет», позволяющий удержать потепление в пределах 1,5°C, почти исчерпан. При нынешних темпах выбросов он закончится до 2030 года.

В 2025 году рост выбросов наблюдается почти во всех странах: США (+1,9%), ЕС (+0,4%), Китай (+0,4%), Индия (+1,4%). В то же время Япония снизила их на 2,2%.

Исследование отмечает, что хотя 35 стран уже смогли сократить выбросы и при этом сохранить экономический рост, в глобальном масштабе прогресс остаётся «слишком медленным».