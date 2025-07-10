Kairos утверждает, что с 2010 по 2024 год выбросы Google выросли на 1515%, и только в 2024 году составили почти 22 миллиона тонн — эквивалент выбросов от 4,7 миллиона автомобилей. Особенно сильно выросли выбросы, связанные с развитием инфраструктуры для искусственного интеллекта.

При этом, по отчёту самой компании, в 2024 году выбросы от центров обработки данных снизились на 12%, несмотря на рост потребления энергии на 27%.

Google ответила, что её данные соответствуют международным стандартам и проверяются сторонними организациями. Компания также заявила, что стремится достичь нулевых выбросов к 2030 году, в том числе за счёт инвестиций в технологии по удалению углерода.

За кем правда — покажет время.