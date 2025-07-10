Наука и технологии
Опубликовано 10 июля 2025, 18:38
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Выбросы Google выросли на 1515% за 14 лет — компания ответила на критику

Google обвиняют в сокрытии реальных выбросов парниковых газов
Google оказалась в центре очередного скандала после выхода доклада организации Kairos Fellowship. В нём утверждается, что компания вводит общественность в заблуждение относительно своих выбросов парниковых газов. Активисты заявили, что Google «выбирает удобные данные» из своих экологических отчётов, чтобы выглядеть более «зелёной», чем есть на самом деле.
Выбросы Google выросли на 1515% за 14 лет — компания ответила на критику

© Ferra.ru

Kairos утверждает, что с 2010 по 2024 год выбросы Google выросли на 1515%, и только в 2024 году составили почти 22 миллиона тонн — эквивалент выбросов от 4,7 миллиона автомобилей. Особенно сильно выросли выбросы, связанные с развитием инфраструктуры для искусственного интеллекта.

При этом, по отчёту самой компании, в 2024 году выбросы от центров обработки данных снизились на 12%, несмотря на рост потребления энергии на 27%.

Google ответила, что её данные соответствуют международным стандартам и проверяются сторонними организациями. Компания также заявила, что стремится достичь нулевых выбросов к 2030 году, в том числе за счёт инвестиций в технологии по удалению углерода.

За кем правда — покажет время.

Источник:computerweekly
Автор:Максим Многословный
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