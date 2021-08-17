Наука и технологии
Сегодня в 16:35

Вычислено самое точное значение числа «пи»

Приводить его целиком мы не будем
Швейцарские математики вычислили 62,8 трлн знаков числа «пи». Это новый мировой рекорд.
Вычислено самое точное значение числа «пи»

Особенность числа «пи» в том, что его нельзя точно выразить в виде дроби «m, делённое на n», где m — целое число, а n — натуральное. Другими словами, число «пи» является иррациональным. Из-за этого десятичное представление числа никогда не заканчивается и не является периодическим. То есть его можно вычислять до бесконечности.

Делать это вручную уже невозможно. Учёные используют вычислительные машины, и даже у них процесс занимает огромное количество времени.

Швейцарские математики использовали суперкомпьютер. Для вычислений ему понадобилось 108 дней. Теперь учёные хотят зарегистрировать рекорд и ждут ответа от комитета Книги рекордов Гиннесса.