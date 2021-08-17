Вычислено самое точное значение числа «пи»

Особенность числа «пи» в том, что его нельзя точно выразить в виде дроби «m, делённое на n», где m — целое число, а n — натуральное. Другими словами, число «пи» является иррациональным. Из-за этого десятичное представление числа никогда не заканчивается и не является периодическим. То есть его можно вычислять до бесконечности.

Делать это вручную уже невозможно. Учёные используют вычислительные машины, и даже у них процесс занимает огромное количество времени.

Швейцарские математики использовали суперкомпьютер. Для вычислений ему понадобилось 108 дней. Теперь учёные хотят зарегистрировать рекорд и ждут ответа от комитета Книги рекордов Гиннесса.