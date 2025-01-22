Опубликовано 22 января 2025, 15:001 мин.
Вычислительные мощности не справляются со спросом на ИИ — глава AnthropicCпрос на ИИ опережает вычислительные мощности
Дарио Амодеи, генеральный директор ИИ-стартапа Anthropic, рассказал, что компания с трудом справляется с растущим спросом на своего ИИ-чатбота Claude из-за нехватки вычислительных мощностей. Выступая в Journal House в Давосе, он объяснил, что резкий рост числа пользователей, особенно за последние три месяца, довел их ресурсы до предела. Однако он заверил, что в ближайшее время будут внесены улучшения, которые облегчат эти проблемы.
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Амодеи сообщил, что к 2026 году Anthropic может иметь более миллиона чипов, питающих ее системы искусственного интеллекта. Сообщается, что Anthropic ведет переговоры о привлечении 2 миллиардов долларов, стремясь к оценке в 60 миллиардов долларов.
В ближайшее время в Claude ожидаются новые функции, включая веб-интеграцию, «двустороннее голосовое взаимодействие» и улучшенное запоминание чатов. Аналогичные усовершенствования делает и конкурирующая компания OpenAI со своим ChatGPT.