Амодеи сообщил, что к 2026 году Anthropic может иметь более миллиона чипов, питающих ее системы искусственного интеллекта. Сообщается, что Anthropic ведет переговоры о привлечении 2 миллиардов долларов, стремясь к оценке в 60 миллиардов долларов.

В ближайшее время в Claude ожидаются новые функции, включая веб-интеграцию, «двустороннее голосовое взаимодействие» и улучшенное запоминание чатов. Аналогичные усовершенствования делает и конкурирующая компания OpenAI со своим ChatGPT.