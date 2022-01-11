Выдержат ли электромобили многочасовую пробку на морозе

Один ютубер провёл свой собственный эксперимент и обнаружил, что как Tesla Model X 2020 года, так и Tesla Model Y 2021 года неплохо себя показали на холостом ходу при отрицательных температурах. Электрокары смогли согреть своих пассажиров.

Условия эксперимента были даже хуже, чем в реальной пробке. Блогер живёт в Мичигане, а там температура колеблется между -11 и -9 градусами по Цельсию.

Сначала блогер установил в салоне температуру в комфортные 21 градус, во время 12-часовой проверки оказалось, что у модели X 2020 года заряд батареи упал с 90 до 47%, а у модели Y 2021 года — с 9 до 58%. Затем температуру снизили до 15 градусов и за 18 часов модель Y потеряла ещё 10%. В целом, для обогрева Model Y в течение 18 часов потребуется потратить $7.