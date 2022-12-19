Выглядит как кадр из фильма ужасов: учёные показали «дыхание» растений

В новом исследовании учёные поняли механизм того, как растения управляют своим «дыханием». Знание того, как растения «чувствуют» углекислый газ, чтобы сигнализировать своим устьицам об открытии и закрытии в ответ на изменение его уровня, может позволить ученым выращивать культуры, достаточно устойчивые к меняющейся среде.