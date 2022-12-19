Выглядит как кадр из фильма ужасов: учёные показали «дыхание» растений

Выглядит как кадр из фильма ужасов: учёные показали «дыхание» растенийИ поняли механизм управления «дыханием»
Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего вместе с коллегами из Эстонии и Финляндии показали, как растения «дышат», то есть поглощают из воздуха газы.
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В новом исследовании учёные поняли механизм того, как растения управляют своим «дыханием». Знание того, как растения «чувствуют» углекислый газ, чтобы сигнализировать своим устьицам об открытии и закрытии в ответ на изменение его уровня, может позволить ученым выращивать культуры, достаточно устойчивые к меняющейся среде.
Пары клеток по бокам устьичной поры, открывают её, чтобы впитать углекислый газ. Однако, когда устьица открыты, внутренняя часть растения подвергается воздействию, и вода из растения уходит в окружающий воздух. Поэтому растения должны сбалансировать потребление углекислого газа с потерей водяного пара, контролируя, как долго устьица остаются открытыми.