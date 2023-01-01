Выходцы из Apple и Google предсказали "конец программированию"

В ситуациях, когда нужна "простая" программа, все это будет генерироваться ИИ, а не писаться вручную, при этом человеку будет отведена, в лучшем случае, контролирующая роль, пишет Уэлш: “в будущем студентам не нужно будет изучать такие обыденные навыки, как добавление узла в двоичное дерево или код на C++. Такое образование будет устаревшим, как обучение студентов инженерных специальностей работе с логарифмической линейкой”.

Инженеры будущего будут несколькими нажатиями клавиш запускать экземпляр модели с четырьмя квинтиллионами параметров, в которой уже закодирован весь объем человеческих знаний, готовый к выполнению любой задачи, поставленной перед машиной. Основная часть интеллектуальной работы, направленной на то, чтобы заставить машину делать то, что нужно, будет заключаться в том, чтобы придумать правильные примеры, правильные данные для обучения и правильные способы оценки процесса обучения.

Достаточно мощным моделям ИИ, способным к обобщению с помощью обучения в несколько приемов, потребуется всего несколько хороших примеров выполнения задачи. Массивные, созданные человеком наборы данных в большинстве случаев больше не будут нужны.