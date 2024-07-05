Вымерший вид людей выживал на Тибетском нагорье около 160 000 лет

Исследователи из Университета Ланьчжоу, Университета Копенгагена и других институтов изучили костные останки из карстовой пещеры Байшия, проливая свет на адаптацию денисовцев к высокогорным и переменчивым климатическим условиям в период с 200 000 до 40 000 лет назад.

В ходе исследования была обнаружена новая окаменелость денисовцев, а также выяснены их пищевые привычки: они охотились и употребляли в пищу различных животных, включая овец и шерстистых носорогов.

Используя инновационные методы, такие как Zooarchaeology by Mass Spectrometry (ZooMS), исследователи расшифровали происхождение фрагментов костей, подчеркнув, что денисовцы эффективно использовали имеющиеся ресурсы для выживания и изготовления орудий труда.