Вымерший вид людей выживал на Тибетском нагорье около 160 000 лет

Опубликовано 05 июля 2024, 01:30
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Вымерший вид людей выживал на Тибетском нагорье около 160 000 летОстались лишь мы
Новые результаты, опубликованные в журнале Nature, раскрывают больше информации о денисовцах, вымершем виде человека, выживавшем на Тибетском нагорье в течение примерно 160 000 лет.
Исследователи из Университета Ланьчжоу, Университета Копенгагена и других институтов изучили костные останки из карстовой пещеры Байшия, проливая свет на адаптацию денисовцев к высокогорным и переменчивым климатическим условиям в период с 200 000 до 40 000 лет назад.
В ходе исследования была обнаружена новая окаменелость денисовцев, а также выяснены их пищевые привычки: они охотились и употребляли в пищу различных животных, включая овец и шерстистых носорогов.
Используя инновационные методы, такие как Zooarchaeology by Mass Spectrometry (ZooMS), исследователи расшифровали происхождение фрагментов костей, подчеркнув, что денисовцы эффективно использовали имеющиеся ресурсы для выживания и изготовления орудий труда.