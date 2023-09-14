«ВымпелКом» продадут до середины октября

«ВымпелКом» продадут до середины октябряЧуть меньше месяца
Голландский холдинг VEON намерен завершить сделку по продаже «Вымпелкома» (торговая марка «Билайн») до 13 октября. К этому сроку компания планирует уладить все формальности, в том числе связанные с облигациями. Первоначально сделку планировалось завершить к 1 июня, однако в процессе рассмотрения возникли вопросы со стороны российских держателей облигаций холдинга, сообщает РБК.
VEON подписал соглашение о продаже «Вымпелкома» своим российским топ-менеджерам в ноябре 2022 года. По условиям сделки холдинг получит от продажи 130 млрд рублей.
Александр Торбахов, гендиректор «Вымпелкома» в беседе с РБК отметил, что дополнительное соглашение к ранее подписанному договору носит лишь технический характер. По его словам, все формальности, необходимые для продажи, будут завершены в октябре.
VEON объединяет операторов связи в России, Украине, Пакистане, Алжире, Казахстане, Узбекистане, Бангладеш, Киргизии, Армении и Грузии.