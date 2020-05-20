Вынесен ещё один смертный приговор через сервис видеозвонков

Обвинительный приговор вынес суд Сингапура. Он рассматривал дело 37-летнего гражданина Малайзии, которого обвинили в контрабанде наркотиков. Мужчине вменили контрабанду 28,5 г героина в 2011 году. Малазийца приговорили к смертной казни через повешение.

Журналисты сообщили, что приговор подсудимому огласили через видеосервис Zoom. К таким мерам суд был вынужден прибегнуть из-за пандемии коронавирусной инфекции. Для Сингапура это первый случай, когда суд вынес смертный приговор удалённо. Отмечается, что адвокат обвиняемого был не против такой формы оглашение приговора.