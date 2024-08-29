Наука и технологии
Опубликовано 29 августа 2024, 13:10
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Выпивка, смех, слезы: люди смотрели отчет о прибыли Nvidia как футбольный матч

И мемы, много мемов
Публикация данных о прибыли Nvidia в среду превратилась в культурное событие: вечеринки, мемы и шумиха в социальных сетях подчеркивают влияние компании как на технологические, так и на финансовые рынки, пишет редактор WSJ.
Выпивка, смех, слезы: люди смотрели отчет о прибыли Nvidia как футбольный матч
© Ferra

В баре возле Мэдисон-сквер-парка на Манхэттене собрались фанаты и инвесторы, с нетерпением ожидавшие очередных рекордных показателей. Потягивая пиво и вино и смотря CNBC в The Storehouse, они обсуждали свои позиции по мере поступления финансовых результатов. Некоторые говорили, что надеялись на бурный вечер и большой рост акций. Другие пришли просто насладиться зрелищем, пообщаться или похвастаться тем, что впервые присутствовали на «вечеринке» по просмотру финансовых результатов.

Они вели обратный отсчет времени до выхода отчета о прибылях на пленку, ликовали, а затем освистывали, когда акции падали. В итоге мероприятие довольно быстро сошло на нет. К 17:00 толпа поредела, а акции упали.

По мере поступления результатов выяснилось, что хотя Nvidia и превзошла ожидания Уолл-стрит, масштабы прогнозов оказались не столь значительными, как в предыдущих кварталах. Акции компании упали примерно на 7% во время торгов после полудня, оставив некоторых присутствующих разочарованными.

Источник:WSJ
Автор:Максим Многословный
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