Наука и технологии
Сегодня в 15:54
1 мин.

Выпущен настольный массажёр рук для уставших от компьютерной мышки

Находка для геймеров
Японский производитель игрового оборудования и периферии Bauhütte выпустил массажёр, который снимает усталость с рук. Подойдёт тем, кто много играет и работает за компьютером.
Выпущен настольный массажёр рук для уставших от компьютерной мышки

Устройство использует 15 нагретых воздушных подушек, которые должны имитировать настоящий массаж. Bauhütte рекомендует использовать массажёр перед игрой, чтобы согреть руки; в перерывах для улучшения кровообращения; и после игры, чтобы размять уставшие мышцы.

1 / 2

У массажёра есть разные режимы. В режиме шиацу ладони будут растираться с сильным давлением, а в режиме «напёрсток» устройство будет растягивать каждый палец один за другим.

Пока массажёр для рук доступен только в Японии по цене около $150 долларов. Впрочем на рынке существуют его аналоги.

Источник: The Verge
Новости партнеров
Новости партнеров