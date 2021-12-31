Выпущен настольный массажёр рук для уставших от компьютерной мышки

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Выпущен настольный массажёр рук для уставших от компьютерной мышкиНаходка для геймеров
Японский производитель игрового оборудования и периферии Bauhütte выпустил массажёр, который снимает усталость с рук. Подойдёт тем, кто много играет и работает за компьютером.
Устройство использует 15 нагретых воздушных подушек, которые должны имитировать настоящий массаж. Bauhütte рекомендует использовать массажёр перед игрой, чтобы согреть руки; в перерывах для улучшения кровообращения; и после игры, чтобы размять уставшие мышцы.
У массажёра есть разные режимы. В режиме шиацу ладони будут растираться с сильным давлением, а в режиме «напёрсток» устройство будет растягивать каждый палец один за другим.
Пока массажёр для рук доступен только в Японии по цене около $150 долларов. Впрочем на рынке существуют его аналоги.
Источник: The Verge