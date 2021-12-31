Выпущен настольный массажёр рук для уставших от компьютерной мышки

У массажёра есть разные режимы. В режиме шиацу ладони будут растираться с сильным давлением, а в режиме «напёрсток» устройство будет растягивать каждый палец один за другим.

Пока массажёр для рук доступен только в Японии по цене около $150 долларов. Впрочем на рынке существуют его аналоги.