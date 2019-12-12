Выпущен первый кабель, не мешающий играть на смартфоне во время зарядки

Этот кабель позиционируется как незаменимое средство для игрока. Ведь часто бывает, что когда мы играем на мобильном устройстве, одновременно заряжая его, кабель мешает удобно держать аппарат в руках. Решить эту проблему Vivo предлагает своей новинкой.

На самом деле, ничего особенного в самом кабеле нет. Удобство обеспечивает специальная присоска для задней панели смартфона. Она удерживает кабель таким образом, чтобы он не мешался под рукой. Сам кабель, кстати, плоский, а штекер USB-C имеет особую форму.

Длина изделия составляет 1,2 метра, рассчитано оно на ток в 2 А. Стоит новинка всего $7.