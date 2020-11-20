Наука и технологии
Сегодня 16:38
Выпущен шуточный ролик про российскую кибердеревню на Марсе
Там есть генетически модифицированный чайный гриб и «чёрная дыра» в выгребной яме
На YouTube-канале birchpunk опубликовали ролик о российской кибердеревне на Марсе. Авторы подписали его так: «Говорят, что Россия – технически отсталая страна, нет дорог, роботехника не развивается, ракеты не летают, а почта идёт слишком долго. It’s a bullshit».
В видео можно увидеть, различных роботов, которые трудятся в том числе доярками, многочисленные коптеры, летающие «буханку» и вагон почты России. В русской кибердеревне даже есть подключение к Netflix в поле и симуляция исторических построек (хоть и с плохим интернетом). Авторы ролика даже добавили отсылку к знаменитой комедии «Любовь и голуби».
Как выясняется в конце ролика, действие происходило на Марсе, а показаны были русские колонизаторы.