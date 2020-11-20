Выпущен шуточный ролик про российскую кибердеревню на Марсе

В видео можно увидеть, различных роботов, которые трудятся в том числе доярками, многочисленные коптеры, летающие «буханку» и вагон почты России. В русской кибердеревне даже есть подключение к Netflix в поле и симуляция исторических построек (хоть и с плохим интернетом). Авторы ролика даже добавили отсылку к знаменитой комедии «Любовь и голуби».

Как выясняется в конце ролика, действие происходило на Марсе, а показаны были русские колонизаторы.