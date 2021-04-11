Наука и технологии
Сегодня в 11:38
Выпущен внешний аккумулятор со встроенной вилкой
Это удобно
Как правило, внешние аккумуляторы поставляются только с зарядным кабелем в коробке. Адаптера питания в наборе нет, и это может быть неудобно. Новый внешний аккумулятор Bull решает эту проблему — в него встроена вилка.
Чтобы зарядить внешний аккумулятор Bull, нужно лишь вставить вилку в розетку. То есть в пауэрбанке нет портов: ни выходного, ни входного. Дело в том, что кабель тоже встроен в аккумулятор. У устройства есть и деталь для намотки кабеля, которая удерживает его на месте. Ещё у внешнего аккумулятора есть четыре светодиода, показывающих оставшийся уровень заряда. Также имеется кнопка питания сбоку и крючок для шнурка.
Такой пауэрбанк позволяет зарядить сразу и себя, и смартфон. Его ёмкость составляет 10 000 мАч. Есть варианты внешнего аккумулятора с кабелем USB-C или с кабелем MicroUSB. Стоимость составляет $23.