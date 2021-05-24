Выпущена первая в истории почтовая марка с поддержкой NFC

На марке изображён кит, отсылка к «Моби Дику». Это уже третья криптомарка, выпущенная Австрийской почтовой службой. Сообщается, что чип, встроенный в марку, позволит более эффективно обрабатывать посылки. NFC-чип может считываться специальными ридерами. В общем, всё так же, как на вашем телефоне.

Изделие вышло ограниченной партией в 100 тысяч штук. Каждая марка стоит около $12. Её сейчас можно предзаказать, но в продажу марка выйдет 21 июня.

Предыдущие криптомарки почтовой службой Австрии содержали изображения единорогов и собак, связанные с цифровыми валютами Ethereum и Dogecoin.