Выпущена первая в мире ручная магнитная пушка

Стоимость пушки для первых покупателей составляет $3375 (около 250 тысяч рублей). И это без учёта боеприпасов, магазина и зарядного устройства. Сообщается, что дульная энергия пушки сравнима с пневматическими винтовками для охоты. Как можно было догадаться, устройство оснащено аккумулятором — его заряда хватает на 40 выстрелов кусками арматуры. Длина последних может достигать 52 мм. Боеприпасы можно сделать и самостоятельно. Магазин вмещает десять снарядов.

В пушке установлены восемь высоковольтных электромагнитов, которые питаются от LiPo-аккумуляторов общей мощностью 1000 Вт. Начальная скорость полёта снаряда составляет 75 м/с. Пушка способна делать до 20 выстрелов в минуту.