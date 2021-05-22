Выпущена странная роботизированная кошка без морды

Разработчики по всему миру уже не в первый раз создают робота, похожего на кошку. Издалека MeowEver может действительно напоминать домашнего питомца — он выглядит так, будто спит, уткнувшись мордой в пол.

У MeowEver внутри есть моторчик, который имитирует дыханье кошки и мурлыканье, когда хозяин гладит робота по спине. Также в него можно вставить нагретый в микроволновке пакет с гелем, который сделает «кота» тёплым. Робот весит так же, как настоящая кошка.

На MeowEver можно сделать предзаказа на японской краудфандинговой площадке за $103.