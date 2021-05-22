Наука и технологии
Сегодня в 13:10
Выпущена странная роботизированная кошка без морды
Она должна снимать стресс, но может нагнать жути
Японская компания создала робота-кошку MeowEver. Она может мурлыкать и призвана успокаивать людей. И всё бы ничего, если бы не тот факт, что у робота нет морды.
Разработчики по всему миру уже не в первый раз создают робота, похожего на кошку. Издалека MeowEver может действительно напоминать домашнего питомца — он выглядит так, будто спит, уткнувшись мордой в пол.
У MeowEver внутри есть моторчик, который имитирует дыханье кошки и мурлыканье, когда хозяин гладит робота по спине. Также в него можно вставить нагретый в микроволновке пакет с гелем, который сделает «кота» тёплым. Робот весит так же, как настоящая кошка.
На MeowEver можно сделать предзаказа на японской краудфандинговой площадке за $103.