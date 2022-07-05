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Выпущена таблетка от похмелья: расщепляет 70% алкоголя за час

Как она работает
В Великобритании начались продажи таблеток компании Myrkl, которые должны помогать справиться с похмельем. Пить их надо до приёма алкоголя.
Выпущена таблетка от похмелья: расщепляет 70% алкоголя за час

Утверждается, что таблетка расщепляет до 70% алкоголя в течение 60 минут. Это означает, что если кто-то выпьет 50 мл 40-процентного спирта, в его кровь попадёт всего 6 мл спирта. За счёт уменьшения количества алкоголя, поглощаемого организмом, снижаются негативные эффекты.

Компания, производящая добавку, рекомендует принимать две таблетки за 1-12 часов до употребления алкоголя. Препарат содержит две полезные для кишечника бактерии — Bacillus subtilis и Bacillus coagulans — полученные из ферментированных рисовых отрубей. Эти бактерии естественным образом расщепляют спирт на воду и углекислый газ. Капсула защищает бактерии от естественных кислот желудка, чтобы они могли попасть в кишечник, где всасывается большая часть алкоголя.

Эксперты пришли к выводу, что некоторым людям будет полезна такая таблетка для предотвращения похмелья на следующий день. Тем не менее лучшим лекарством от этого состояния остаётся употребление меньшего количества алкоголя накануне.

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