Выпущено «пиво» для собак на замену сухому корму

Напиток для собак представляет собой смесь бульона из свиного окорока с кукурузой, сельдереем, а также с куркумой, имбирём, базиликом и мятой. Такое «пиво» может служить заменой сухого корма для питомцев, которые не могут его есть.

Производитель пива провёл грамотную рекламную кампанию для нового продукта. Он заявил, что ищет собаку на должность главного дегустатора. Владельцы животных могли подавать заявки через соцсети, опубликовав фото своего пса.

В Anheuser-Busch даже определили победителя. Он получает годовую зарплату в $20 тысяч.