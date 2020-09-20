Выпущено пиво, которое дорожает по мере вырубки лесов

Новое пиво называется Colorado Amazonica. Его стоимость зависит от степени обезлесения.

«Когда темпы уничтожения лесов снизятся, пиво станет дешевле», — пояснили авторы проекта.

Вся выручка с продажи напитка будет передана нуждающимся в Амазонии. Пиво, кстати, само по себе обладает колоритом тех земель благодаря использованию ингредиентов из Амазонии. Пока напиток можно купить только онлайн.

Его продажи начались 3 сентября по цене в $1. Сейчас пиво стоит около $1,77.

Обезлесение бразильской Амазонии увеличилось на 85,3% в первый год правления президента Жаира Болсонару, которого критикуют за бездействие в этой сфере.