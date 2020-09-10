Выпущены новые солнцезащитные очки с динамиками

Две модели называются Tenor и Soprano. Они представляют собой очки для стиля. Третья модель Tempo — спортивная. Её удобно использовать, например, во время езды на велосипеде. Все модели оценены в $249.

Bose рассказала, что улучшила качество звука в очках. В моделях Tenor и Soprano динамики небольшие и «почти невидимые» (на самом деле, они всё равно заметны). В компании также отметили, что вся электроника в очках добавляет менее 50 граммов к весу.

Для спортивных Tempo разработчик предлагает несколько различных видов стёкол. Одни из них, например, позволяют уменьшить блики от отражающих поверхностей, в частности, от снега. Аккумулятор очков обеспечивает до восьми часов непрерывной работы.