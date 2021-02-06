Наука и технологии
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Выпуск электромобиля Apple в партнёрстве с Kia и Hyundai под угрозой
Apple общается с другими автопроизводителями
Недавно стало известно, что Apple ведёт переговоры по поводу выпуска электромобиля с Hyundai и Kia, входящей в группу компаний первого автопроизводителя. Источники сообщили, что компании приостановили обсуждение.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Почему переговоры приостановились, неизвестно. Источники утверждают, что Apple общается сейчас по поводу создания электромобиля с другими автопроизводителями. То есть выпуск электрокара компании в партнёрстве с Kia и Hyundai находится под угрозой.
Ранее СМИ писали, что руководство Hyundai стало сомневаться в перспективах сотрудничества с Apple. Представители автопроизводителя тогда заявили: «Мы не компания, которая производит автомобили для других».
Недавно также сообщалось, что инвестиции в проект Apple по электрокару могут составить $6,6 млрд.