Выпуск электромобиля Apple в партнёрстве с Kia и Hyundai под угрозой

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Почему переговоры приостановились, неизвестно. Источники утверждают, что Apple общается сейчас по поводу создания электромобиля с другими автопроизводителями. То есть выпуск электрокара компании в партнёрстве с Kia и Hyundai находится под угрозой.

Ранее СМИ писали, что руководство Hyundai стало сомневаться в перспективах сотрудничества с Apple. Представители автопроизводителя тогда заявили: «Мы не компания, которая производит автомобили для других».

Недавно также сообщалось, что инвестиции в проект Apple по электрокару могут составить $6,6 млрд.