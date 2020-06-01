Выработку гормонов в организме научились регулировать со смартфона

Статья с описанием работы опубликована в научном журнале Science. Как кратко пишут СМИ, исследователи разработали имплантат размером не более монеты. Плата в нём соединяется с капсулой, которая содержит клетки человека. Для работы устройства требуется смартфон, который издаёт радиосигналы и тем самым активирует плату. Электрический разряд даёт стимул клеткам. Запускается синтез гормона инсулина, который ответственен за утилизацию глюкозы в организме. Поэтому такой имплантат может быть важен для людей, страдающих диабетом.

Если, например, пациент съест что-то повышающее уровень сахара в крови, устройство автоматически активирует выработку инсулина. Можно регулировать процесс и с помощью смартфона. Также система может делать биохимический анализ крови.