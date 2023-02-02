Выращенную в лаборатории кожу предложили использовать в качестве "биологической одежды"Правда, перед этим нужно провести испытания на людях
Ученые разработали метод выращивания трехмерных форм искусственной кожи (раньше создавались лишь плоские листы), которые можно накладывать на тело, как одежду.
Фото: EurekAlert
Хотя плоские листы биоинженерной кожи могут хорошо подойти для пересадки на относительно гладкие части человеческого тела, они не подходят для более сложных участков, таких как руки.
К счастью, команда Колумбийского университета решила разработать более удобную альтернативу. Созданная ими система начинается с 3D-сканирования части тела, нуждающейся в трансплантате. На основе этого сканирования печатается полая, проницаемая 3D-модель части в натуральную величину.
Затем внешняя часть модели засевается клетками фибробластов кожи (которые создают соединительную ткань кожи), коллагеном (который обеспечивает структуру кожи) и клетками кератиноцитов (которые составляют внешний слой кожи). Внутренняя часть модели перфузируется средой роста, которая питает клетки, расположенные снаружи.
Когда эти клетки вырастают в кожу, она снимается с модели одним трехмерным куском, натягивается на ту часть тела, для которой она была изготовлена, и пришивается на место. Для выращивания кожи таким способом требуется около трех недель, то есть примерно столько же времени, сколько и для выращивания традиционных плоских листов.
До проведения испытаний на людях необходимо провести еще много исследований.