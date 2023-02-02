Выращенную в лаборатории кожу предложили использовать в качестве "биологической одежды"

Хотя плоские листы биоинженерной кожи могут хорошо подойти для пересадки на относительно гладкие части человеческого тела, они не подходят для более сложных участков, таких как руки.

К счастью, команда Колумбийского университета решила разработать более удобную альтернативу. Созданная ими система начинается с 3D-сканирования части тела, нуждающейся в трансплантате. На основе этого сканирования печатается полая, проницаемая 3D-модель части в натуральную величину.

Затем внешняя часть модели засевается клетками фибробластов кожи (которые создают соединительную ткань кожи), коллагеном (который обеспечивает структуру кожи) и клетками кератиноцитов (которые составляют внешний слой кожи). Внутренняя часть модели перфузируется средой роста, которая питает клетки, расположенные снаружи.

Когда эти клетки вырастают в кожу, она снимается с модели одним трехмерным куском, натягивается на ту часть тела, для которой она была изготовлена, и пришивается на место. Для выращивания кожи таким способом требуется около трех недель, то есть примерно столько же времени, сколько и для выращивания традиционных плоских листов.

До проведения испытаний на людях необходимо провести еще много исследований.