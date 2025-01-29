Выращенные в лаборатории сперматозоиды станут реальностью уже через десятилетие

Известные как гаметы in-vitro (IVG), эти созданные в лаборатории яйцеклетки и сперматозоиды получают из «перепрограммированных» клеток кожи или стволовых клеток. Эта технология может помочь людям, страдающим бесплодием, позволить однополым парам иметь биологических детей и даже сделать возможным зачатие ребенка одним родителем. Однако она также вызывает серьезные этические и медицинские проблемы.

Питер Томпсон, исполнительный директор HFEA, подчеркнул, что, хотя IVG могут расширить возможности оплодотворения, их безопасность должна быть доказана, и прежде чем использовать в лечении, они должны получить общественное признание. Существуют также опасения по поводу передачи будущим поколениям непреднамеренных генетических мутаций.