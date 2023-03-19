Выражают “решительный протест”: ответ Японии на запуски Северной Кореей ракет в их сторону

Ино заявил, что ракета преодолела расстояние минимум в 800 км, достигнув максимальной высоты до 50 км. К счастью, она упала вне исключительной экономической зоны Японии. При этом замминистра не отрицает, что ракета могла обладать изменяемой траекторией полета.

Он осудил подобные запуски, заявил, что они несут угрозу миру и безопасности Японии, а также “всего международного сообщества”. И в ответ на все эти запуски правительство решило выразить протест. А премьер-министр Японии Фумио Кисида поручил начать сбор и анализ информации об этом недавнем ракетном пуске со стороны Пхеньяна.