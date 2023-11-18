Выроненную космонавтами сумку можно увидеть в бинокль

Судя по последним наблюдениям, разрыв между сумкой и МКС постепенно увеличивается. Астрономы также заявили о небольшом смещении траектории полета на восток.

У любителей астрономии, вооружившихся биноклями, есть уникальная возможность наблюдать этот новый космический объект, но учитывайте, что сумка летит впереди МКС. По прогнозам, мешок с инструментами пробудет на орбите еще несколько месяцев и войдет в атмосферу в период с марта по июль 2024 года, завершив свое небесное представление.

Это астральное рандеву - не первый казус NASA с космическим инструментом, подобное уже происходило в начале этого века.