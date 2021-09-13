Наука и технологии
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Выросло число кредитов, взятых для покупки криптовалюты

Это очень рискованно
Журналисты выяснили, что выросло число криптовалютных кредиторов, которые дают ссуды людям, желающим купить, собственно, криптовалюту.
Выросло число кредитов, взятых для покупки криптовалюты

Как и банки, криптокредиторы принимают вклады, чтобы финансировать займы. В качестве залога используется криптовалюта. Ссуды могут выдаваться в виде обычных валют — доллара — или стейблкойнов. Так называют криптовалюты, привязанные к фиату. В отличие от банков, эти криптокредиторы не застрахованы FDIC (Федеральной корпорацией по страхованию вкладов). Это означает, что в случае экстренных ситуаций вкладчики не смогут вернуть свои деньги.

Издание Futurism рассказывает, что один 27-летний мужчина взял кредит на $14 тысяч, чтобы купить эфира и различные NFT. Он утверждает, что сейчас его инвестиции составляют более $60 тысяч.

Стоит отметить, что такие займы выглядят очень рискованными, так как волатильность криптовалют высока.