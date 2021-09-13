Выросло число кредитов, взятых для покупки криптовалюты

Как и банки, криптокредиторы принимают вклады, чтобы финансировать займы. В качестве залога используется криптовалюта. Ссуды могут выдаваться в виде обычных валют — доллара — или стейблкойнов. Так называют криптовалюты, привязанные к фиату. В отличие от банков, эти криптокредиторы не застрахованы FDIC (Федеральной корпорацией по страхованию вкладов). Это означает, что в случае экстренных ситуаций вкладчики не смогут вернуть свои деньги.

Издание Futurism рассказывает, что один 27-летний мужчина взял кредит на $14 тысяч, чтобы купить эфира и различные NFT. Он утверждает, что сейчас его инвестиции составляют более $60 тысяч.

Стоит отметить, что такие займы выглядят очень рискованными, так как волатильность криптовалют высока.