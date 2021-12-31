Выручка Huawei продолжает катастрофически падать

По сравнению с прошлым годом выручка в 2021 году упала на 29%. Из-за санкций Huawei потеряла возможность применять интеллектуальную собственность США в своих устройствах. Это вылилось в недостаток компонентов для смартфонов и других девайсов.

Выручка Huawei в 2021 году составила 634 млрд юаней (около $99,5 млрд), что почти на треть меньше, чем в прошлом году. При этом компания приложила много усилий, чтобы достичь хотя бы таких показателей. Из-за санкций больше всего пострадал смартфонный бизнес Huawei. Ранее в этом году компания официально продала свой дочерний бренд Honor, чтобы обойти запреты.