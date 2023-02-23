Выручка Nvidia за квартал сократилась на 21%: почему для компании это хорошо

В 2023 финансовом году выручка составила 26,97 млрд долларов, не изменившись по сравнению с прошлым годом. Компания сейчас все больше смотрит в сторону большего внедрения искусственного интеллекта: "ИИ находится в точке перегиба, создавая условия для широкого внедрения во всех отраслях", - сказал Дженсен Хуанг, генеральный директор Nvidia, в своем заявлении. "Мы готовы помочь клиентам воспользоваться преимуществами прорыва в области генеративного ИИ и больших языковых моделей. Наш новый суперкомпьютер ИИ с H100 и его Transformer Engine и сетевой тканью Quantum-2 запущен в производство".

На встрече с аналитиками Хуанг отметил, что они “создают инфраструктуру, чтобы сделать ИИ доступным для каждого корпоративного клиента". Более подробная информация будет представлена на конференции разработчиков GTC, которая пройдет практически 20-23 марта.