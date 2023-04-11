Выручка российского производителя систем прослушки выросла в 2022 году

В 2022 году консолидированная выручка «ИКС Холдинга» составила 91 млрд рублей. А показатель EBITDA (аналитический показатель, равный объёму прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации, прим. ред.) «ИКС Холдинга» в 2022 году вырос на 180%, до 29 млрд рублей. Кроме того, увеличилась численность сотрудников — почти вдвое.

Дело в том, в 2022 году на фоне ухода с рынка иностранных компаний увеличился спрос на системы хранения данных и серверы «ИКС Холдинга». Также крупные российские организации покупали у компании средства информационной безопасности и защиты от DDoS-атак.

РБК отмечает, что в холдинг также входит компания«Цитадель», которая производит системы для сбора и анализа того, о чём говорят и переписываются абоненты сотовых сетей в стране.