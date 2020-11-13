Выручка Tele2 выросла больше, чем у других операторов

В Tele2 утверждают, что это уже второе исследование, которое называет оператора самым быстрорастущим в мире.

«Компания показала лучший в мире среднесрочный прирост выручки – результат тем более впечатляющий, что анализировались данные более 400 операторов. Важно, что лидерство Tele2 дважды подтверждается на основе данных авторитетных международных организаций, занимающихся исследованиями телекома», — уточнила директор по стратегическому планированию Tele2.