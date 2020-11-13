Наука и технологии
Сегодня 14:18
Выручка Tele2 выросла больше, чем у других операторов
На мировом уровне
Оператор связи Tele2 рассказал, что его выручка по итогам 2019 года выросла больше, чем у конкурентов. Причём на мировом уровне.
Согласно пресс-релизу компании, в исследовании рассматривали 417 операторов по всему миру. В 2015-2019 годах Tele2 показал среднегодовые темпы роста сервисной выручки в 11,4%. Это поставило оператора на первое место по динамике: он опередил даже американскую компанию T-Mobile.
Tele2
В Tele2 утверждают, что это уже второе исследование, которое называет оператора самым быстрорастущим в мире.
«Компания показала лучший в мире среднесрочный прирост выручки – результат тем более впечатляющий, что анализировались данные более 400 операторов. Важно, что лидерство Tele2 дважды подтверждается на основе данных авторитетных международных организаций, занимающихся исследованиями телекома», — уточнила директор по стратегическому планированию Tele2.