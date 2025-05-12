Принтер поддерживает три режима: плоскую печать, ротационную (для цилиндрических объектов, таких как кружки) и создание наклеек через модуль DTF (прямая печать на пленку).

Управление осуществляется через приложение с 20 000+ шаблонов, а система JetClean предотвращает засорение сопел. Стоимость начинается от $ 1499 (через Kickstarter).