Опубликовано 12 мая 2025, 12:451 мин.
Вышел EufyMake E1 — первый в мире домашний UV-принтер для печати 3D-текстурНаносите текстуру куда угодно
Компания Anker Innovations под брендом Eufy представила EufyMake E1 — первый в мире персональный УФ-принтер с функцией 3D-печати текстур. Этот компактный настольный аппарат позволяет создавать яркие полноцветные изображения с тактильными текстурами толщиной до 5 мм на более чем 300 материалах, включая дерево, стекло, металл, кожу и акрил. Устройство идеально подходит для кастомизации чехлов для телефонов, кружек или декоративных плиток, заверили в компании.
© Six Eight Woodworks
EufyMake E1 использует технологию Amass3D для нанесения слоев УФ-чернил, которые мгновенно затвердевают под ультрафиолетом, обеспечивая долговечность и яркость цветов. Система ColorMaestro гарантирует точную цветопередачу, а ИИ-камера на 8 МП с лазерным выравниванием упрощает позиционирование объектов.
Принтер поддерживает три режима: плоскую печать, ротационную (для цилиндрических объектов, таких как кружки) и создание наклеек через модуль DTF (прямая печать на пленку).
Управление осуществляется через приложение с 20 000+ шаблонов, а система JetClean предотвращает засорение сопел. Стоимость начинается от $ 1499 (через Kickstarter).