Наука и технологии
Опубликовано 10 апреля 2026, 15:39
1 мин.

Вышел фильм-расследование о том, как подростков втягивают в криминал через интернет

Будьте внимательны
Всё больше российских подростков становятся жертвами кибермошенников. Их не только обманывают, но и толкают на серьёзные преступления. Журналистка Елена Кононова при поддержке полиции провела расследование и сняла фильм «Схема». Он уже вышел у 360.ru.
© Ferra.ru

В фильме рассказывают три реальные истории. Подростки под давлением и угрозами совершали поджоги, перевозили оружие и работали курьерами, забирая деньги у обманутых пенсионеров. Все они стали жертвами мошеннических схем.

Авторы выяснили, как злоумышленники находят несовершеннолетних, как ими манипулируют и какие методы используют, чтобы сделать из них преступников. В фильме также дают советы, как распознать угрозу и защитить себя и своих близких.