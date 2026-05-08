Вышел фитнес-браслет без экрана Google Fitbit Air

Fitbit Air — самый маленький трекер в линейке Google. Его размеры: 34,9 мм в длину, 17 мм в ширину и 8,3 мм в толщину. Сам модуль весит 5,2 грамма, а вместе с ремешком — 12 граммов. Корпус сделан из переработанного пластика. Устройство не боится воды: его можно погружать на глубину до 50 метров.

Трекер измеряет пульс 24/7, вариабельность сердечного ритма, уровень кислорода, длительность и фазы сна, а также может предупреждать о нарушениях ритма сердца.