Вышки не поместятся: в российском метро протестируют связь 5G

Представитель “Ростелекома” Валерий Костарев объяснил, что тестирование оборудования необходимо, чтобы быть готовыми к полноценному развертыванию сетей 5G в будущем. Он заверил, что тестирование не создаст помех остальным радиоприборам.

В свою очередь, “Ростелеком” уточняет, что в столичном метро тестирование планируется провести на Кольцевой линии.

Минцифры рассмотрит заявку на ближайшем заседании Государственной комиссии по радиочастотам.

Ранее министр транспорта США Пит Буттеджадж и глава ФАА Стивен Диксон обратились к компаниям, занимающимся построением в стране 5G-сетей, с предложением отсрочить запуск связи по этому стандарту на две недели.