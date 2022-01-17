Вышки не поместятся: в российском метро протестируют связь 5G

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Вышки не поместятся: в российском метро протестируют связь 5GВ трех городах
“Ростелеком” подал заявку на проведение тестирования технологии связи 5G в метрополитене трех городов: Казань, Санкт-Петербург, Москва. Заявка была подана в ГКРЧ.
Представитель “Ростелекома” Валерий Костарев объяснил, что тестирование оборудования необходимо, чтобы быть готовыми к полноценному развертыванию сетей 5G в будущем. Он заверил, что тестирование не создаст помех остальным радиоприборам.
В свою очередь, “Ростелеком” уточняет, что в столичном метро тестирование планируется провести на Кольцевой линии.
Минцифры рассмотрит заявку на ближайшем заседании Государственной комиссии по радиочастотам.
Ранее министр транспорта США Пит Буттеджадж и глава ФАА Стивен Диксон обратились к компаниям, занимающимся построением в стране 5G-сетей, с предложением отсрочить запуск связи по этому стандарту на две недели.
Источник: Известия