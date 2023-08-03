Вышла создающая музыку за вас нейросеть

Вышла создающая музыку за вас нейросетьОна еще и с открытым кодом
Технологический гигант Meta* представил свою последнюю новинку в мире искусственного интеллекта - AudioCraft, инструмент с открытым исходным кодом, позволяющий пользователям создавать музыку и аудио с помощью текстовых описаний.
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Инструмент искусственного интеллекта включает в себя три модели: AudioGen, EnCodec и MusicGen, что делает его универсальным для решения различных задач, связанных с аудио, включая сочинение музыки, генерацию звука и сжатие.
Особенно выделяется MusicGen, обученный на коллекции собственной и лицензионной музыки. Как сообщается в пресс-релизе Meta*, AudioCraft упрощает разработку генеративных аудиомоделей, делая ее удобной и доступной для всех.
Одной из наиболее интересных особенностей AudioCraft является его открытый исходный код, позволяющий разработчикам использовать и улучшать существующие модели или создавать свои собственные.
Универсальность инструмента позволяет пользователям экспериментировать с генерацией звука, алгоритмами сжатия и созданием музыки в рамках одной и той же кодовой базы.
*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена