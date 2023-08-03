Вышла создающая музыку за вас нейросеть

Инструмент искусственного интеллекта включает в себя три модели: AudioGen, EnCodec и MusicGen, что делает его универсальным для решения различных задач, связанных с аудио, включая сочинение музыки, генерацию звука и сжатие.

Особенно выделяется MusicGen, обученный на коллекции собственной и лицензионной музыки. Как сообщается в пресс-релизе Meta*, AudioCraft упрощает разработку генеративных аудиомоделей, делая ее удобной и доступной для всех.

Одной из наиболее интересных особенностей AudioCraft является его открытый исходный код, позволяющий разработчикам использовать и улучшать существующие модели или создавать свои собственные.

Универсальность инструмента позволяет пользователям экспериментировать с генерацией звука, алгоритмами сжатия и созданием музыки в рамках одной и той же кодовой базы.

*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена