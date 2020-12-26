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Вышла вторая часть «приключений Якубовича» в игре «Марио»
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Недавно автор YouTube-канала animaction decks аниматор Алексей Dex выпустил ролик, в котором ведущий «Поля чудес» Леонид Якубович оказался в мире игры «Марио». Теперь вышла вторая часть проекта.
В ролике Якубович продолжает искать принцессу и попадает на новый уровень. Бороться с врагами ему помогают, по традиции, соленья. Ими он откармливает Гумб и Куп. Затем Якубовичу достаётся суперпушка, пуляющая картошками.
В конце ролика появляется надпись «Продолжение следует». Надо полагать, что через несколько дней выйдет очередная часть мультфильма.
Стоит отметить, что ранее Якубович уже становится героем роликов Алексея Dex. Он оказывался во вселенной Mortal Kombat, где легко расправлялся с легендарными персонажами серии игр.