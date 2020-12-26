Вышла вторая часть «приключений Якубовича» в игре «Марио»

В ролике Якубович продолжает искать принцессу и попадает на новый уровень. Бороться с врагами ему помогают, по традиции, соленья. Ими он откармливает Гумб и Куп. Затем Якубовичу достаётся суперпушка, пуляющая картошками.

В конце ролика появляется надпись «Продолжение следует». Надо полагать, что через несколько дней выйдет очередная часть мультфильма.