Вышли TWS-наушники Anker Soundcore Sleep A30 с функцией отслеживания храпа

Вышли TWS-наушники Anker Soundcore Sleep A30 с функцией отслеживания храпаИ с шумоподавлением
© Anker
Особенность модели — алгоритм Ear Canal Adaptation, который подстраивается под форму уха пользователя, усиливая шумоподавление. Зарядный кейс оборудован микрофоном для анализа окружающего шума. Когда наушники обнаруживают храп, ANC автоматически подстраивается, чтобы заглушить этот звук.
Наушники также могут воспроизводить бинауральные частоты, которые, по словам компании, помогают синхронизировать мозговые волны с успокаивающими ритмами, способствуя «расслаблению и более глубокому сну». Управлять всеми функциями можно через приложение Soundcore, где также можно ставить будильники и создавать напоминания о сне.
При разработке использовались 3D-карты тысяч ушных каналов, чтобы наушники подходили большинству пользователей. Модель уже доступна в двух цветах по цене $ 230.