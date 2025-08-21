Вышли TWS-наушники Anker Soundcore Sleep A30 с функцией отслеживания храпа

Наушники также могут воспроизводить бинауральные частоты, которые, по словам компании, помогают синхронизировать мозговые волны с успокаивающими ритмами, способствуя «расслаблению и более глубокому сну». Управлять всеми функциями можно через приложение Soundcore, где также можно ставить будильники и создавать напоминания о сне.

При разработке использовались 3D-карты тысяч ушных каналов, чтобы наушники подходили большинству пользователей. Модель уже доступна в двух цветах по цене $ 230.