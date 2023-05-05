Вышли в «ноль»: как газовые и нефтяные компании помогают экологии

Вышли в «ноль»: как газовые и нефтяные компании помогают экологииДля этого они собирают CO2, чем и занимается Captura
Так называемые «гиганты ископаемого топлива» поддерживают новый проект, направленный на борьбу с изменением климата путем извлечения CO2 из Тихого океана. Зарождающаяся технология под названием "прямой захват океана" (DOC) разрабатывается стартапом Captura, который был основан в 2021 году, а уже в следующем получил награду в размере 1 млн долларов от конкурса XPrize Илона Маска.
Технология Captura работает путем извлечения CO2 из морской воды с помощью процесса, называемого электродиализом. Затем CO2 улавливается и хранится или продается как продукт.
Компания Captura представила свой самый крупный пилотный проект в порту Лос-Анджелеса, финансируемый крупнейшей газовой компанией США. Цель проекта - испытать технологию в реальных условиях и убедиться, что она не вызывает никаких нежелательных побочных эффектов.
Однако эффективность технологии DOC еще предстоит доказать, и некоторые природоохранные группы настороженно относятся к ней. Высказываются опасения по поводу воздействия на морскую жизнь, особенно на планктон, который составляет основу всей морской пищевой сети, а также по поводу увеличения промышленной деятельности и шумового загрязнения и без того напряженных морских экосистем.