Вышло обновление для часов Apple с улучшенными оценкой сна и безопасностью

Опубликовано 15 декабря 2025, 19:301 мин.
Вышло обновление для часов Apple с улучшенными оценкой сна и безопасностьюwatchOS 26.2
Apple выпустила watchOS 26.2. Основные изменения касаются функции отслеживания сна и системы безопасности. Теперь результаты, которые Apple Watch показывает пользователю утром, распределяются по пяти категориям с новой шкалой.
© Apple
-
Очень низкий: 0−40 баллов.
-
Низкий: 41−60 баллов.
-
Нормальный: 61−80 баллов.
-
Высокий: 81−95 баллов.
-
Очень высокий: 96−100 баллов.
Это должно помочь пользователям точнее понимать, насколько «полноценным» был их отдых.
Второе нововведение — «Расширенные оповещения о безопасности». Часы теперь могут предупреждать о приближающихся угрозах, таких как стихийные бедствия, наводнения и другие чрезвычайные ситуации. Оповещения будут включать карту зоны риска и ссылки на инструкции по безопасности. Пока эта функция доступна только в США.
Обновление также устраняет несколько ошибок.