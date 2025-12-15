Вышло обновление для часов Apple с улучшенными оценкой сна и безопасностью

Очень низкий : 0−40 баллов.

Низкий : 41−60 баллов.

Нормальный : 61−80 баллов.

Высокий : 81−95 баллов.

Очень высокий: 96−100 баллов.

Это должно помочь пользователям точнее понимать, насколько «полноценным» был их отдых.

Второе нововведение — «Расширенные оповещения о безопасности». Часы теперь могут предупреждать о приближающихся угрозах, таких как стихийные бедствия, наводнения и другие чрезвычайные ситуации. Оповещения будут включать карту зоны риска и ссылки на инструкции по безопасности. Пока эта функция доступна только в США.

Обновление также устраняет несколько ошибок.