Опубликовано 15 декабря 2025, 19:30
Вышло обновление для часов Apple с улучшенными оценкой сна и безопасностью

watchOS 26.2
Apple выпустила watchOS 26.2. Основные изменения касаются функции отслеживания сна и системы безопасности. Теперь результаты, которые Apple Watch показывает пользователю утром, распределяются по пяти категориям с новой шкалой.
© Apple

  • Очень низкий: 0−40 баллов.

  • Низкий: 41−60 баллов.

  • Нормальный: 61−80 баллов.

  • Высокий: 81−95 баллов.

  • Очень высокий: 96−100 баллов.

Это должно помочь пользователям точнее понимать, насколько «полноценным» был их отдых.

Второе нововведение — «Расширенные оповещения о безопасности». Часы теперь могут предупреждать о приближающихся угрозах, таких как стихийные бедствия, наводнения и другие чрезвычайные ситуации. Оповещения будут включать карту зоны риска и ссылки на инструкции по безопасности. Пока эта функция доступна только в США.

Обновление также устраняет несколько ошибок.

