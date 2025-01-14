Наука и технологии
Опубликовано 14 января 2025, 07:50
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Вышло второе поколение «по-настоящему беспроводного» OLED-телевизора Displace

Вот же оно, будущее
На CES 2025 компания Displace представила обновленную версию своего OLED-телевизора, который впервые произвел фурор на той же выставке, но два года назад.
Вышло второе поколение «по-настоящему беспроводного» OLED-телевизора Displace
© Tom's Guide

Второе поколение модели, теперь с улучшенной звуковой системой, остается верным концепции полного отсутствия проводов.

55-дюймовый 4K OLED-дисплей весом менее 9 кг способен крепиться к любой гладкой стене без использования инструментов.

Уникальные присоски на задней панели фиксируют телевизор за 10 секунд, и устройство может оставаться на месте до месяца благодаря сменной батарее емкостью 10 000 мАч.

Вышло второе поколение «по-настоящему беспроводного» OLED-телевизора Displace
© Tom's Guide

Новинкой в линейке стал съемный саундбар с встроенными динамиками, которые также работают на батареях и увеличивают автономность телевизора.

В случае разряда аккумулятора, предусмотрена функция «посадочного механизма» — телевизор медленно опускается на пол, предотвращая повреждения.

Displace также представила компактную 27-дюймовую модель Basic с батареей на 5000 мАч. Стоимость моделей составляет $4999 и $2999 с учетом скидки, которая действует до конца января. Обычная цена составит $5999 и $3999.

Источник:Tom's Guide
Автор:Булат Кармак
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