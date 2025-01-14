Вышло второе поколение «по-настоящему беспроводного» OLED-телевизора Displace

Новинкой в линейке стал съемный саундбар с встроенными динамиками, которые также работают на батареях и увеличивают автономность телевизора.

В случае разряда аккумулятора, предусмотрена функция «посадочного механизма» — телевизор медленно опускается на пол, предотвращая повреждения.

Displace также представила компактную 27-дюймовую модель Basic с батареей на 5000 мАч. Стоимость моделей составляет $4999 и $2999 с учетом скидки, которая действует до конца января. Обычная цена составит $5999 и $3999.