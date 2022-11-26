Высокая арендная плата оказалась вредна для здоровья будущих матерей

Учёные также вычислили, что вероятность опасного для жизни исхода среди менее образованных матерей была на 8% ниже, если им было предоставлен более дешёвое жильё. Исследователи полагают, что такая денежная помощь сократит на 20% разрыв в показателях между матерями с высшим образованием и без.

Учёные отметили, что материнская заболеваемость может негативно сказаться на здоровье женщин в долгосрочной и краткосрочной перспективе, а также на отношениях с детьми.