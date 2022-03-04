Высокие люди оказались более подвержены раку кишечника

Новая работа, проведенная исследователями из Johns Hopkins Medicine, показала, что высокие люди могут быть "более склонны" к развитию рака кишечника.

Один из авторов исследования объяснил возможную причину этой связи. Элинор Чжоу сказала: “Одна из возможных причин этой связи заключается в том, что рост взрослого человека коррелирует с размером органов тел".

По ее словам, более активная пролиферация в органах высоких людей может увеличить вероятность мутаций, приводящих к злокачественной трансформации.

Помимо этого, авторы работы выяснили, что каждое увеличение роста на 10 сантиметров связано с 14-процентным повышением риска развития рака кишечника.

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