Высокоточную ракетную систему «Зевс» создали в США

Эти функции позволяют сократить время поражения и «быстро адаптироваться к новым мерам противодействия и возникающим угрозам». Отличаясь экономичностью, легкостью конструкции и возможностью масштабирования для массового производства, Zeus представляет собой универсальное решение, адаптируемое для воздушных, наземных и морских платформ, отмечает ArmyRecognition. Система также может похвастаться улучшенной эргономикой для операторов.

Помимо Zeus, соучредитель и генеральный директор Aeon Навид Тахмас рассказал об эволюции Aeon Industrial Dart, высокоточного боеприпаса, изначально предназначенного для беспилотников.