Высокоточную ракетную систему «Зевс» создали в США

Опубликовано 21 июля 2024, 17:33
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Высокоточную ракетную систему «Зевс» создали в СШАAeon представляет свою разработку
Компания Aeon объявила об успешном испытании своего последнего достижения — системы Zeus. Оружейная система Zeus разработана с учетом требований «современных и будущих полей сражений благодаря программно-определяемой архитектуре и возможностям автоматического распознавания целей», пишут СМИ.
Эти функции позволяют сократить время поражения и «быстро адаптироваться к новым мерам противодействия и возникающим угрозам». Отличаясь экономичностью, легкостью конструкции и возможностью масштабирования для массового производства, Zeus представляет собой универсальное решение, адаптируемое для воздушных, наземных и морских платформ, отмечает ArmyRecognition. Система также может похвастаться улучшенной эргономикой для операторов.
Помимо Zeus, соучредитель и генеральный директор Aeon Навид Тахмас рассказал об эволюции Aeon Industrial Dart, высокоточного боеприпаса, изначально предназначенного для беспилотников.