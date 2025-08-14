Высоту МКС подняли на 1,7 км с помощью модуля «Прогресс МС-30»: зачем это нужно

В результате орбита МКС поднялась на 1,7 км и теперь составляет 416,7 км над поверхностью Земли. Поддержание нужной высоты важно по нескольким причинам.

Станция теряет сотни метров или даже несколько километров каждый месяц, особенно при повышенной активности Солнца, которое нагревает атмосферу и увеличивает сопротивление. Кроме того, корректировки проводятся перед прибытием и расстыковкой кораблей, а также для безопасного уклонения от космического мусора.

Маневр проходит просто: двигатели корабля «Прогресс» включаются в заранее рассчитанное время, создают нужный импульс, и орбита станции меняется на заданную высоту.

Регулярные корректировки помогают МКС оставаться на безопасной орбите и обеспечивают нормальное проведение научных экспериментов и полётов космических кораблей.