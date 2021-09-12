Высоту орбиты МКС изменили ради съёмок фильма

Наука и технологии
Сегодня в 17:50
Высоту орбиты МКС изменили ради съёмок фильмаЭто первый художественный фильм, снятый на орбите
Государственная корпорация «Роскосмос» сообщила, что высоту орбиты Международной космической станции (МКС) увеличили на 750 метров. Это было сделано для начала съёмок фильма «Вызов».
Скоро на МКС должен прибыть пилотируемый корабль «Союз МС-19», а на Землю вернётся корабль «Союз МС-18». Первый корабль доставит на станцию космонавта Антона Шкаплерова, актрису Юлию Пересильд и режиссёра Клима Шипенко. Они будут снимать первый художественный фильм в космосе. Старт «Союза МС-19» запланирован на 5 октября. Съёмочная группа пробудет на МКС 12 дней.
Отмечается, что для коррекции орбиты использовались двигатели служебного модуля «Звезда».
«Вызов» — это часть масштабного научно-просветительского проекта Первого канала и «Роскосмоса». На днях съёмочная группа фильма успешно сдала экзамен для полёта на орбиту.