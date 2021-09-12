Высоту орбиты МКС изменили ради съёмок фильма

Скоро на МКС должен прибыть пилотируемый корабль «Союз МС-19», а на Землю вернётся корабль «Союз МС-18». Первый корабль доставит на станцию космонавта Антона Шкаплерова, актрису Юлию Пересильд и режиссёра Клима Шипенко. Они будут снимать первый художественный фильм в космосе. Старт «Союза МС-19» запланирован на 5 октября. Съёмочная группа пробудет на МКС 12 дней.

Отмечается, что для коррекции орбиты использовались двигатели служебного модуля «Звезда».

«Вызов» — это часть масштабного научно-просветительского проекта Первого канала и «Роскосмоса». На днях съёмочная группа фильма успешно сдала экзамен для полёта на орбиту.