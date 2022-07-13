Высшее руководство Twitter игнорировало предупреждения о Захвате Капитолия США 6 января 2021 года

Если бы любой другой пользователь провоцировал насилие таким же образом, сказал сотрудник, Twitter немедленно удалил бы его с платформы. Сотрудник был членом команды по политике модерирования контента соцсети в течение 2020 и 2021 годов.

Twitter окончательно приостановил работу аккаунта Трампа 8 января 2021 года, хотя, по словам сотрудника, они неоднократно предупреждали руководство компании о возможности насилия, в том числе вечером накануне захвата. По словам сотрудника, высшее руководство проигнорировало их просьбы.

Джессика Эррера-Фланиган, вице-президент Twitter по общественной политике в Северной и Южной Америке, в своем заявлении сказала, что компания "ясно видит" свою роль в захвате. По ее словам, компания продолжает изучать способы, с помощью которых она может "совершенствоваться в дальнейшем".