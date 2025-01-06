Выставка CES 2025 станет «решающей» для устройств с ИИ

Аналитики отмечают смещение акцента от специализированных устройств с ИИ к тем, которые включают ИИ в существующие продукты. Джитеш Убрани из IDC прогнозирует, что ИИ станет дополнительной, а не единственной функцией новых устройств.

Многие стартапы пытались выделиться, например наушниками с ИИ, но их успех был неоднозначным, а такие устройства, как Humane AI Pin, продемонстрировали потенциал, но не смогли обеспечить убедительные варианты использования. Теперь компании, пишет издание, сталкиваются с проблемой «дифференциации» своих продуктов на рынке, где ИИ распространен повсеместно.

Такие успешные примеры, как умные очки Ray-Ban, показывают, что интеграция ИИ в «универсальные устройства» может сработать.

Как отмечает Аншель Саг из Moor Insights, чтобы устройство с ИИ стало успешным, оно должно приносить ощутимую пользу, а не просто кичиться наличием ИИ.